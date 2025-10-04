Réveil livres Médiathèque Gambetta Orléans

Réveil livres Médiathèque Gambetta Orléans samedi 4 octobre 2025.

Réveil livres Samedi 4 octobre, 10h15 Médiathèque Gambetta Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T10:45:00

Fin : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T10:45:00

Réveils livres

Méditahèque, 3e étage

De 0 à 18 mois

Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. À travers sons et livres, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité.

Médiathèque Gambetta 1 place Gambetta, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238684545 https://mediatheques.orleans-metropole.fr/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@orleans-metropole.fr »}]

Biblis en folie 2025

Médiathèque d’Orléans