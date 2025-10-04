Réveil livres Médiathèque Gambetta Orléans
Réveil livres Médiathèque Gambetta Orléans samedi 4 octobre 2025.
Réveil livres Samedi 4 octobre, 11h00 Médiathèque Gambetta Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00
Fin : 2025-10-04T11:00:00 – 2025-10-04T11:30:00
Réveil livres
Méditahèque, 3e étage
Des histoires, des comptines et des jeux de doigts pour accompagner l’enfant dans sa découverte de la lecture. À travers sons et livres, adultes et tout-petits partagent un moment de complicité.
De 18 mois à 3 ans
Médiathèque Gambetta 1 place Gambetta, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238684545 https://mediatheques.orleans-metropole.fr/ [{« type »: « email », « value »: « bibliotheques@orleans-metropole.fr »}]
Biblis en folie 2025
Médiathèque d’Orléans