Réveil musculaire au MamRA Granville

Réveil musculaire au MamRA Granville mercredi 23 juillet 2025.

Réveil musculaire au MamRA

4 Place de l’Isthme Granville Manche

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-07-23 09:30:00

fin : 2025-07-23 10:30:00

Date(s) :

2025-07-23

Un réveil musculaire, sur la place de l’Isthme, devant le Musée d’art moderne Richard Anacréon, c’est le programme de vos mercredis d’été ! Les séances sont réalisées en cours collectif réveil musculaire, exercices d’étirement, d’assouplissement et de renforcement, tout en douceur.

Elles sont accessibles à tous, et les exercices sont adaptés au niveau de chacun. Les sportifs, âgés de 10 ans au minimum, doivent se munir d’une tenue de sport adaptée, d’une bouteille d’eau et de leur bonne humeur pour participer à ces séances d’environ 45 minutes, encadrées par des professionnels dynamiques et à l’écoute de vos besoins.

Après la séance, les participants pourront découvrir l’exposition Bons Baisers de Granville 3. Une boisson fraîche sera offerte aux participants pour conclure ce moment convivial.

Mercredis 23 juillet, 6 et 27 août

4 Place de l’Isthme Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 02 94 musee.anacreon@ville-granville.fr

English : Réveil musculaire au MamRA

A muscular awakening, on the Place de l’Isthme, in front of the Richard Anacréon Museum of Modern Art, is the program for your summer Wednesdays! Sessions take the form of a group class: gentle muscle awakening, stretching, flexibility and strengthening exercises.

They are accessible to all, and the exercises are adapted to each individual’s level. Sports enthusiasts, aged 10 or over, should bring suitable sportswear, a bottle of water and a good mood to take part in these 45-minute sessions, supervised by dynamic professionals who listen to your needs.

After the session, participants can discover the Bons Baisers de Granville 3 exhibition. A cold drink will be offered to participants to conclude this convivial moment.

Wednesdays July 23, August 6 and 27

German :

Ein Muskelerwachen, auf dem Isthmusplatz vor dem Museum für moderne Kunst Richard Anacréon, das ist das Programm für Ihre Sommermittwochs! Die Sitzungen werden im Gruppenunterricht durchgeführt: Muskelerweckung, Dehnungs-, Lockerungs- und Kräftigungsübungen, alles auf sanfte Weise.

Sie sind für alle zugänglich und die Übungen werden an das Niveau jedes Einzelnen angepasst. Sportler, die mindestens 10 Jahre alt sind, sollten geeignete Sportkleidung, eine Flasche Wasser und gute Laune mitbringen, um an den ca. 45-minütigen Sitzungen teilzunehmen, die von dynamischen Fachleuten betreut werden, die auf Ihre Bedürfnisse eingehen.

Nach der Sitzung können die Teilnehmer die Ausstellung Bons Baisers de Granville 3 besichtigen. Ein kühles Getränk wird den Teilnehmern zum Abschluss dieses geselligen Moments angeboten.

Mittwoch, 23. Juli, 6. und 27. August

Italiano :

Un risveglio muscolare, in Place de l’Isthme, di fronte al Museo d’Arte Moderna Richard Anacréon: ecco il programma dei vostri mercoledì estivi! Le sessioni sono lezioni di gruppo, con esercizi di tonificazione muscolare, stretching, flessibilità e rafforzamento.

Sono accessibili a tutti e gli esercizi sono adattati al livello di ciascuno. Gli appassionati di sport, a partire dai 10 anni, devono portare un abbigliamento sportivo adeguato, una bottiglia d’acqua e il loro buon umore per partecipare a queste sessioni della durata di circa 45 minuti, seguite da professionisti dinamici che ascolteranno le vostre esigenze.

Al termine della sessione, i partecipanti potranno scoprire l’esposizione Bons Baisers de Granville 3. Una bibita fresca sarà offerta ai partecipanti per concludere questa simpatica esperienza.

Mercoledì 23 luglio, 6 e 27 agosto

Espanol :

Un despertar muscular, en la Place de l’Isthme, frente al Museo de Arte Moderno Richard Anacréon, ¡ese es el programa para sus miércoles de verano! Las sesiones son clases colectivas, con ejercicios suaves de tonificación muscular, estiramientos, flexibilidad y refuerzo.

Son accesibles a todos y los ejercicios se adaptan al nivel de cada uno. Los aficionados al deporte, a partir de 10 años, deben traer ropa deportiva adecuada, una botella de agua y su buen humor para participar en estas sesiones de unos 45 minutos, dirigidas por profesionales dinámicos que estarán a la escucha de sus necesidades.

Tras la sesión, los participantes podrán descubrir la exposición Bons Baisers de Granville 3. Se ofrecerá una bebida fría a los participantes para redondear esta agradable experiencia.

Miércoles 23 de julio, 6 y 27 de agosto

