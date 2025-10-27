Réveil musculaire Parc des Tourelles Dinard

Parc des Tourelles 20 Avenue Edouard VII Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-27 10:30:00

fin : 2025-10-27 11:30:00

Animation organisée par le CCAS de Dinard.

Besoin de se remettre en mouvement, de se reconnecter à soi, à son corps ?

Informations auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou ccas@ville-dinard.fr .

Parc des Tourelles 20 Avenue Edouard VII Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

