Réveil musculaire COSEC Dinard

Réveil musculaire

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-26 10:30:00

fin : 2026-02-26 11:30:00

Animation organisée par le CCAS de Dinard.

Besoin de se mettre en mouvement, de se reconnecter à soi, à son corps ?

Informations auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou ccas@ville-dinard.fr .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

