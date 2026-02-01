Réveil musculaire COSEC Dinard
Réveil musculaire COSEC Dinard jeudi 26 février 2026.
Réveil musculaire
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 10:30:00
fin : 2026-02-26 11:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Animation organisée par le CCAS de Dinard.
Besoin de se mettre en mouvement, de se reconnecter à soi, à son corps ?
Informations auprès du CCAS 02 99 46 50 99 ou ccas@ville-dinard.fr .
COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Réveil musculaire Dinard a été mis à jour le 2026-01-31 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme