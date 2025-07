Réveil musculaire par l’association Passimiento Lacroix-Barrez

Salle des fêtes Lacroix-Barrez Aveyron

Rendez-vous à la salle des fêtes de Lacroix-Barrez pour un réveil musculaire avec l’association Passimiento ! N’oubliez pas de prendre votre tapis et votre bouteille d’eau !

Salle des fêtes Lacroix-Barrez 12600 Aveyron Occitanie +33 6 49 76 94 22

Meet us at the Lacroix-Barrez village hall for a muscular awakening with the Passimiento association! Don’t forget your mat and water bottle!

Wir treffen uns im Festsaal von Lacroix-Barrez zu einer Muskelerweckung mit dem Verein Passimiento! Vergessen Sie nicht, Ihre Matte und Ihre Wasserflasche mitzunehmen!

Appuntamento alla Salle des Fêtes di Lacroix-Barrez per un risveglio muscolare con l’associazione Passimiento! Non dimenticate il tappetino e la borraccia!

Nos vemos en la Sala de Fiestas de Lacroix-Barrez para un despertar muscular con la asociación Passimiento No olvides tu esterilla y tu botella de agua

