Réveil musculaire sur la plage Plage du passous Agon-Coutainville

Réveil musculaire sur la plage

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville Manche

Début : 2025-07-07 10:00:00

fin : 2025-07-07 11:00:00

2025-07-07

Réveil musculaire gymnastique et détente musculaire sur la plage du Passous. Repli au gymnase en cas de pluie. Accessible à tous niveaux.

Plage du passous Avenue du Passous Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie

English : Réveil musculaire sur la plage

Muscle wake-up: gymnastics and muscle relaxation on the Passous beach. Fallback to the gym in case of rain. Suitable for all levels.

German :

Muskelerweckung: Gymnastik und Muskelentspannung am Strand von Passous. Bei Regen in die Turnhalle ausweichen. Für alle Niveaus zugänglich.

Italiano :

Risveglio muscolare: ginnastica e rilassamento muscolare sulla spiaggia di Passous. In caso di pioggia, si può tornare in palestra. Adatto a tutti i livelli.

Espanol :

Despertar muscular: gimnasia y relajación muscular en la playa de Passous. Vuelta al gimnasio en caso de lluvia. Apto para todos los niveles.

