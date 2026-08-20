Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Réveil musical pour les pitchouns

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 16:00:00

fin : 2026-12-12 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Après la sièste et avant le goûter, quoi de mieux qu’un instant littéraire et musical pour un réveil en douceur ?

Venez partager en famille un Réveil musical pour les pitchouns ! , à la découverte d’histoires, de chansons et de comptines, sur le thème des fêtes de fin d’année !

De 1 à 5 ans .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Réveil musical pour les pitchouns

L’événement Réveil musical pour les pitchouns Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie