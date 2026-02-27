Réveil printanier au Parc de la Gaudinière Parc de la Gaudinière, Nantes Orvault

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-22 10:00 – 12:00

Gratuit : non Sur réservation – Tarifs : 15 € – Réduits 12€ et 8€ Tarif : 15€ (+5€ et contribuez à offrir une place « suspendue » à une personne qui n’a pas les moyens)Tarifs réduits : Tarif duo : 12€/pers //Étudiant, carte blanche : 8€Paiement sur place // Bons cadeau disponible Adulte, En famille, Etudiant, Senior – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Laissez-vous transporter par le charme de ce magnifique parc pour y observer les transformations saisonnières au fil d’une balade guidée par Olivia, médiatrice passionnée.Nous serpenterons entre collines recouvertes de narcisses et crocus, et bois de chênes, hêtres et charmes indigènes côtoyant séquoias et cyprès chauves voyageurs.Apprenons à les reconnaitre, observons leurs cycles et spécificités saisonnières, et profitons d’un moment de détente en éveillant nos sens.+ Dégustation de boisson naturelle faite maison – Réservation obligatoire (au plus tard la veille à 18h)Le lieu de rendez-vous précisé à la réservation.* * *>> Vous voulez (re)découvrir Nantes par sa nature à votre rythme ? Toute l’année, des balades sur mesure (privées) sont possibles (dès 3 pers.) // Tarifs de groupes > devis sur demande>> Suivez l’actualité des Balades d’Olivia sur www.lesbaladesdolivia.fr et facebook/BaladesOlivia , instagram/les_balades_dolivia ou avec la Lettre d’info mensuelle par mail (inscription sur demande ou sur le site)

Parc de la Gaudinière, Nantes Orvault 44700

06 79 81 85 16



