Réveil VIP dameuse et premières traces Station de ski Gavarnie-Gèdre

Réveil VIP dameuse et premières traces

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 08:15:00

fin : 2025-12-31 09:30:00

Date(s) :

2025-12-22

Tous les lundis et mercredis, réveil VIP balade en dameuse, petit déj’ et premières traces sur les pistes ! Il y a de quoi être matinal avec ce 3 en 1 inventé par Gavarnie-Gèdre ! Tout débute par une ascension en dameuse jusqu’en haut du domaine avec pour réveil, celui de la lumière du soleil que l’on aperçoit derrière la Brèche de Roland. C’est là-haut que vous savourez votre petit déjeuner. Le temps est comme suspendu ! Vous ne vous en doutez pas mais, pendant ce temps, en bas, c’est l’ébullition. Le personnel de la station s’agite pour ouvrir le domaine. Vous serez alors rejoint par un pisteur que vous aurez le plaisir de suivre en skis lors de son ouverture des pistes. Avec lui, vous serez les premiers à glisser sur la neige fraîchement damée.

Sur réservation par mail.

RDV à 8h15 devant le poste de secours.

Prévoir son matériel de ski.

Durée approximative de 1h.

Modalités de paiement en billetterie avant 16h30 la veille, le jour J par chèque uniquement.

Le prix comprend la montée en dameuse, le petit-déjeuner et la descente à skis avec un pisteur. Ne comprend pas le forfait pour continuer à skier durant la journée ni le matériel de ski. .

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 85 57 65 90 promo@gavarnie.com

English :

Every Monday and Wednesday, a VIP wake-up call: groomer ride, breakfast and first tracks on the slopes! There’s plenty to get you up early with this 3-in-1 package invented by Gavarnie-Gèdre! It all starts with a groomer ride to the top of the resort, waking you up to the sunlight behind the Brèche de Roland. It’s up there that you enjoy your breakfast. Time seems to stand still! You’d never suspect it, but all the while, down below, things are hotting up. The station staff are busy opening up the domain. You’ll be joined by a ski patroller, who you’ll have the pleasure of following on skis as he opens the slopes. With him, you’ll be the first to glide over the freshly groomed snow.

German :

Jeden Montag und Mittwoch gibt es einen VIP-Weckruf: Fahrt mit der Pistenraupe, Frühstück und die ersten Spuren auf den Pisten! Mit diesem von Gavarnie-Gèdre erfundenen 3-in-1-Angebot kann man wirklich früh aufstehen! Alles beginnt mit einer Fahrt mit der Pistenraupe bis zum oberen Ende des Skigebiets, wobei Sie vom Sonnenlicht geweckt werden, das Sie hinter der Brèche de Roland erblicken. Dort oben genießen Sie Ihr Frühstück. Die Zeit ist wie aufgehoben! Sie ahnen es nicht, aber währenddessen herrscht unten auf der Station Hochbetrieb. Das Stationspersonal ist eifrig dabei, das Anwesen zu öffnen. Dann schließt sich Ihnen ein Pistendienst an, dem Sie das Vergnügen haben, auf Skiern zu folgen, während er die Pisten öffnet. Mit ihm werden Sie die ersten sein, die über den frisch präparierten Schnee gleiten.

Italiano :

Ogni lunedì e mercoledì c’è una sveglia VIP: un giro sul battipista, la colazione e le prime tracce sulle piste! C’è di tutto per svegliarsi presto con questo pacchetto 3 in 1 inventato da Gavarnie-Gèdre! Tutto inizia con un giro in battipista fino alla cima del comprensorio, svegliati dalla luce del sole dietro la Brèche de Roland. È lassù che farete colazione. Il tempo sembra essersi fermato! Forse non ve ne rendete conto, ma nel frattempo, in basso, la situazione si sta surriscaldando. Il personale della stazione è impegnato ad aprire il dominio. Sarete affiancati da un pattugliatore, che avrete il piacere di seguire con gli sci mentre apre le piste. Con lui, sarete i primi a scivolare sulla neve appena battuta.

Espanol :

Todos los lunes y miércoles, despertador VIP: paseo en la máquina pisanieves, desayuno y primeras pistas Este paquete 3 en 1 inventado por Gavarnie-Gèdre le hará madrugar Todo comienza con un paseo en la máquina pisanieves hasta la cima de la estación, despertado por la luz del sol que se ve detrás de la Brèche de Roland. Es allí donde disfrutarás de tu desayuno. El tiempo parece haberse detenido Quizás no se dé cuenta, pero mientras tanto, abajo, las cosas se calientan. El personal de la estación se afana en abrir el dominio. Te acompañará una patrulla de esquí, a la que tendrás el placer de seguir con los esquís mientras abre las pistas. Con él, serás el primero en deslizarte por la nieve recién preparada.

