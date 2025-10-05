REVEILLE TOI PERE NOEL – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne

REVEILLE TOI PERE NOEL – ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE Lagny-Sur-Marne mercredi 10 décembre 2025.

Ce conte de noël, d’une durée de 30 min a été mis en scène et est interprété par Camille accompagnée de ses marionnettes. Elle incarne les différents personnages de l’histoire et invite les enfants à participer.Il est enrobé d’humour et de légèreté par ce personnage simple, drôle et attachant.Rire, magie et étoiles seront au rendez-vous !La carotte a frappé, le père Noël est allongé, il faut vite le réveiller !Zinzin et son cher compagnon Bobo partent en mission pour sauver la tournée des jouets.Mais comment dire… Tout ne va pas vraiment se passer comme prévu !Avez-vous déjà vu un lutin, un peu père Noël, un peu maladroit, un peu patatra ?Avez-vous déjà vu une fée merveilleuse valser et s’envoler dans le traineau du père Noël ?Zinzin lui si et il va nous le montrer. Moi Zinzin coquin, je serai le plus malin ! Spectacle pour les tout petits – de 1 à 3 ans

ESPACE WE WELCOME – LAGNY SUR MARNE 6 RUE DU DR NAUDIER 77400 Lagny-Sur-Marne 77