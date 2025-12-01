Réveille toi père Noël est amoureux- Conte de Noël La Comédie du Finistère Brest

Réveille toi père Noël est amoureux- Conte de Noël

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Début : 2025-12-13 10:30:00

fin : 2025-12-13 11:00:00

2025-12-13 2025-12-14

La carotte a frappé, le père Noel est allongé, il faut vite le réveiller !

Zinzin et son cher compagnon Bobo partent en mission pour sauver la tournée des jouets.

Mais comment dire… Tout ne va pas vraiment se passer comme prévu !

Avez-vous déjà vu un lutin, un peu père Noel, un peu maladroit, un peu patatra ?

Avez-vous déjà vu une fée merveilleuse valser et s’envoler dans le traineau du père Noel ?

Zinzin lui si et il va nous le montrer.

Moi Zinzin coquin, je serai le plus malin !

Laissez vous bercer par ce personnage simple, drôle et attachant.

Rire, magie et étoiles seront au rendez-vous !

Spectacle mis en scène et interprété par Camille Bonnemberger accompagnée de ses marionnettes.

Informations pratiques

Durée 30 Minutes

Destiné aux enfants de 1 à 6 ans.

Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71

