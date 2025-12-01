Réveille toi père Noël est amoureux- Conte de Noël La Comédie du Finistère Brest
Réveille toi père Noël est amoureux- Conte de Noël
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 11:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
La carotte a frappé, le père Noel est allongé, il faut vite le réveiller !
Zinzin et son cher compagnon Bobo partent en mission pour sauver la tournée des jouets.
Mais comment dire… Tout ne va pas vraiment se passer comme prévu !
Avez-vous déjà vu un lutin, un peu père Noel, un peu maladroit, un peu patatra ?
Avez-vous déjà vu une fée merveilleuse valser et s’envoler dans le traineau du père Noel ?
Zinzin lui si et il va nous le montrer.
Moi Zinzin coquin, je serai le plus malin !
Laissez vous bercer par ce personnage simple, drôle et attachant.
Rire, magie et étoiles seront au rendez-vous !
Spectacle mis en scène et interprété par Camille Bonnemberger accompagnée de ses marionnettes.
Informations pratiques
Durée 30 Minutes
Destiné aux enfants de 1 à 6 ans.
Chaque adulte et chaque enfant doit être en possession d’une place pour assister au spectacle. .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71
