Réveille ton super pouvoir créatif ! 44 Bis Rue du Mans Sablé-sur-Sarthe

Réveille ton super pouvoir créatif !

Entre réflexions philosophiques et moments créatifs, Gafalasuite, illustratrice formée à la philosophie pour enfants, propose de nous réapproprier notre super-pouvoir créatif afin de rester acteur.ice de notre Monde et de retrouver l’espoir de le modeler à notre image.

Comment ne pas tomber dans la sidération face à la brutalité de l’Actualité? Comment se remettre en mouvement pour inventer la suite?

A travers un atelier entre réflexions philosophiques et moments créatifs, Gafalasuite, illustratrice formée à la philosophie pour enfants, nous propose de nous réapproprier notre super-pouvoir créatif afin de rester acteur.ice de notre Monde et de retrouver l’espoir de le modeler à notre image. GoldoGaf, Go! .

English :

Between philosophical reflections and creative moments, Gafalasuite, an illustrator trained in philosophy for children, suggests that we reappropriate our creative super-powers in order to remain actors in our World and rediscover the hope of shaping it in our own image.

German :

Zwischen philosophischen Überlegungen und kreativen Momenten schlägt die Illustratorin Gafalasuite, die in Philosophie für Kinder ausgebildet wurde, vor, dass wir uns unsere kreative Superkraft wieder aneignen, um Akteur unserer Welt zu bleiben und die Hoffnung wiederzuerlangen, sie nach unserem Bild zu gestalten.

Italiano :

Tra riflessioni filosofiche e momenti creativi, Gafalasuite, illustratrice formatasi nel campo della filosofia per l’infanzia, ci suggerisce di riappropriarci dei nostri superpoteri creativi per rimanere attori del nostro mondo e riscoprire la speranza di plasmarlo a nostra immagine e somiglianza.

Espanol :

Entre reflexiones filosóficas y momentos creativos, Gafalasuite, ilustrador formado en filosofía para niños, nos propone reapropiarnos de nuestros superpoderes creativos para seguir siendo actores de nuestro mundo y redescubrir la esperanza de modelarlo a nuestra imagen.

