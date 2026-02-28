Réveillez le château Dinan

Réveillez le château

Château de Dinan Dinan Côtes-d’Armor

Début : 2026-04-04 08:00:00

fin : 2026-04-04 10:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Après trois mois de fermeture hivernale, le château de Dinan s’apprête à rouvrir ses portes.

En possession des clés, participez au premier tour d’ouverture de l’année aux côtés des équipes et vivez une visite exceptionnelle à l’aube.

Explorer les coulisses du château, découvrez des anecdotes historiques inédites et laissez-vous émerveiller par la magie du lever de soleil. Un petit déjeuner conclura votre découverte.

A partir de 12 ans

Réservation dans les bureaux de Dinan, Saint-Jacut-de-la-Mer, Saint-Cast-le Guildo, Sables-d’Or-les-Pins, ou directement en ligne en cliquant sur réserver . .

Château de Dinan Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 69 76

