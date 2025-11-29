RÉVEILLON 2025-2026 AU CASINO CIRCUS DE BALARUC-LES-BAINS Balaruc-les-Bains

RÉVEILLON 2025-2026 AU CASINO CIRCUS DE BALARUC-LES-BAINS

66 Rue Du Mont Saint-Clair Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon 2025-2026 au Casino Circus de Balaruc une soirée inoubliable !Pour célébrer le passage à la nouvelle année, le Casino Circus de Balaruc-les-Bains organise un réveillon de la Saint-Sylvestre inoubliable ! Le mercredi 31 décembre 2025, dès 21h, le restaurant lounge Prana vous invite à une soirée festive et glamour, sous le signe du cabaret, des plumes et des paillettes.Programme de la SoiréeVenez profiter d’un dîner spectacle cabaret au Prana, avec une ambiance magique et élégante. Au programme Dîner gourmand Un menu raffiné à 150 € par personne (incluant 15 € en ticket de jeu offert).Spectacle de cabaret avec la talentueuse Damsel Diaman, pour une performance éblouissante.DJ MAPS animera la suite de la soirée pour vous faire danser et célébrer jusqu’à la nouvelle année.Et pourquoi pas un Jackpot pour bien commencer l’année ?Menu du RéveillonLe menu du réveillon proposé par le Prana promet de ravir vos papilles Coupe de champagne​AMUSE BOUCHE Huître croustillante et tartare d’huîtreENTRÉE:Déclinaison autour du foie grasPREMIER PLAT:Ravioles de Saint-Jacques crevette Black Tiger,brisure de truffe noire et sauce vanilleTrou normand vodkaSECOND PLAT Carré d’agneau en croûte d’herbes aux amandes,pomme de terre Hasselback, tomates rôties,petits légumes du marché et sauce morillesFROMAGE Brillat-savarin farci aux mendiantsDESSERT Gâteaux Opéra revisitésCafé et mignardisesUne soirée sous le signe de l’élégance et de la fête vous attend. Rejoignez-nous pour une Saint-Sylvestre mémorable et démarrez 2026 en beauté ! .

66 Rue Du Mont Saint-Clair Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 00 56 contact@casinobalaruc.com

English :

To celebrate the new year, Casino Circus Balaruc-les-Bains is organizing an unforgettable New Year’s Eve party! On Wednesday December 31, 2025, from 9pm, the Prana lounge restaurant invites you to a festive and glamorous evening of cabaret, feathers and glitter.

