Réveillon 2025 Salle polyvalente Boussac

Réveillon du nouvel an organisé par les Compères vagabonds.

A partir de 20 heures.

Animé par l’orchestre OURAGAN. .

Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 79 05 claire.faroche@cegetel.net

Réveillon 2025

Réveillon 2025

