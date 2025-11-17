Réveillon 2025 Salle polyvalente Boussac
Réveillon 2025 Salle polyvalente Boussac mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon 2025
Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac Creuse
Tarif : – – 80 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon du nouvel an organisé par les Compères vagabonds.
A partir de 20 heures.
Animé par l’orchestre OURAGAN. .
Salle polyvalente Avenue d’auvergne Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 86 79 05 claire.faroche@cegetel.net
