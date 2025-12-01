Réveillon 2025 Dîner dansant de la Saint Sylvestre L’Espace Apogée Prémery

Réveillon 2025 Dîner dansant de la Saint Sylvestre

L'Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery Nièvre

31 décembre 2025 20:30

1er janvier 2026 04:00

2025-12-31

Offrez-vous une Saint-Sylvestre magique dans un cadre d’exception ?

Dîner gastronomique et raffiné, signé par le Jean Michel et son équipe.

Animation musicale assurée par l’orchestre , de 20h jusqu’à 4h du matin, pour danser et célébrer sans interruption.

Ambiance chaleureuse, mets gourmands et vins soigneusement choisis pour accueillir 2026 avec élégance et convivialité.

Réservation obligatoire 06 13 80 71 09 ou directement par internet https://espace-apogee.fr/reservation-31-decembre-2025

Attention, les places sont limitées réservez dès aujourd’hui !

Plusieurs hébergements sont disponibles aux alentours de Prémery, pour prolonger la fête en toute sérénité. .

L’Espace Apogée 36 Rue de la Gare Prémery 58700 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 80 71 09 contact@espace-apogee.fr

