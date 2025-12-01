Réveillon 2025 La Séauve-sur-Semène
Réveillon 2025 La Séauve-sur-Semène mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon 2025
Centre Socio-culturel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire
Tarif : 118 – 118 – 118 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Spectacles Prod vous propose un repas spectacle dansant pour passer la nouvelle année !
3 parties spectacles de 45 minutes environ avec cabaret/comédies musicales/souvenirs 80’s suivi de la soirée dansante.
Places limitées !
Centre Socio-culturel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 71 99 44
English :
Spectacles Prod offers a dinner and dance show to ring in the New Year!
3 part-shows of around 45 minutes with cabaret/musicals/80’s memories followed by dancing.
Limited seating!
German :
Spectacles Prod bietet Ihnen ein Show-Dinner mit Tanz, um das neue Jahr zu begrüßen!
3 Showteile von ca. 45 Minuten mit Kabarett/Musicals/Erinnerungen an die 80er Jahre, gefolgt von einem Tanzabend.
Begrenzte Plätze!
Italiano :
Spectacles Prod vi offre una cena e uno spettacolo di danza per inaugurare il nuovo anno!
3 spettacoli di circa 45 minuti ciascuno con cabaret/musica/cimeli anni ’80 seguiti da balli.
I posti sono limitati!
Espanol :
Spectacles Prod le ofrece un espectáculo de cena y baile para recibir el Año Nuevo
3 espectáculos de unos 45 minutos cada uno, con cabaret, música y recuerdos de los años 80, seguidos de baile.
Plazas limitadas
