Réveillon 2025 La Séauve-sur-Semène

Réveillon 2025

Centre Socio-culturel La Séauve-sur-Semène Haute-Loire

Tarif : 118 – 118 – 118 EUR

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Spectacles Prod vous propose un repas spectacle dansant pour passer la nouvelle année !

3 parties spectacles de 45 minutes environ avec cabaret/comédies musicales/souvenirs 80’s suivi de la soirée dansante.

Places limitées !

Centre Socio-culturel La Séauve-sur-Semène 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 71 99 44

English :

Spectacles Prod offers a dinner and dance show to ring in the New Year!

3 part-shows of around 45 minutes with cabaret/musicals/80’s memories followed by dancing.

Limited seating!

German :

Spectacles Prod bietet Ihnen ein Show-Dinner mit Tanz, um das neue Jahr zu begrüßen!

3 Showteile von ca. 45 Minuten mit Kabarett/Musicals/Erinnerungen an die 80er Jahre, gefolgt von einem Tanzabend.

Begrenzte Plätze!

Italiano :

Spectacles Prod vi offre una cena e uno spettacolo di danza per inaugurare il nuovo anno!

3 spettacoli di circa 45 minuti ciascuno con cabaret/musica/cimeli anni ’80 seguiti da balli.

I posti sono limitati!

Espanol :

Spectacles Prod le ofrece un espectáculo de cena y baile para recibir el Año Nuevo

3 espectáculos de unos 45 minutos cada uno, con cabaret, música y recuerdos de los años 80, seguidos de baile.

Plazas limitadas

