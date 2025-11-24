RÉVEILLON 2025 Maraussan

RÉVEILLON 2025

Place Marcel Barrère Maraussan Hérault

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon de la St Sylvestre Gourmet & Festif à Maraussan !

Terminez l’année en beauté le mercredi 31 décembre à 20h00 à la salle L’Esprit Gare de Maraussan. L’association Clardeluna organise un réveillon de la Saint-Sylvestre original et convivial, mêlant gastronomie et fête. Le traiteur de renom Wizzard Wedding vous concocte un menu occitan exclusif, digne des plus grands repas de fête.

Réveillon de la St Sylvestre Gourmet & Festif à Maraussan !

Terminez l’année en beauté le mercredi 31 décembre à 20h00 à la salle L’Esprit Gare de Maraussan. L’association Clardeluna organise un réveillon de la Saint-Sylvestre original et convivial, mêlant gastronomie et fête. Le traiteur de renom Wizzard Wedding vous concocte un menu occitan exclusif, digne des plus grands repas de fête amuse-bouches, plat signature, dessert et vins régionaux d’exception. L’ambiance sera assurée par un DJ et de la musique généraliste, incluant balèti et cotillons, pour une soirée dansante exceptionnelle jusqu’au bout de la nuit.

Attention places limitées ! Réservez vite avant le 22 décembre auprès de Clardeluna au 07 82 82 72 20.

Ne manquez pas cette soirée unique pour démarrer 2026 de bon pied. Bona Annada ! .

Place Marcel Barrère Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 7 82 82 72 20

English :

Gourmet & Festive New Year’s Eve in Maraussan!

End the year in style on Wednesday December 31st at 8:00 pm at the Salle L’Esprit Gare in Maraussan. The Clardeluna association is organizing an original and convivial New Year’s Eve party, combining gastronomy and festivities. Renowned caterer Wizzard Wedding will concoct an exclusive Occitan menu worthy of the finest festive meals.

German :

Gourmet & Festlicher Silvesterabend in Maraussan!

Lassen Sie das Jahr am Mittwoch, den 31. Dezember um 20.00 Uhr im Saal L’Esprit Gare in Maraussan ausklingen. Der Verein Clardeluna organisiert einen originellen und geselligen Silvesterabend, der Gastronomie und Festlichkeit miteinander verbindet. Der renommierte Caterer Wizzard Wedding zaubert Ihnen ein exklusives okzitanisches Menü, das den grö

Italiano :

Capodanno gastronomico e festoso a Maraussan!

Chiudete l’anno in bellezza mercoledì 31 dicembre alle 20.00 presso la Salle L’Esprit Gare di Maraussan. L’associazione Clardeluna organizza una festa di Capodanno originale e conviviale, che unisce gastronomia e festeggiamenti. Il rinomato catering Wizzard Wedding preparerà un esclusivo menu occitano degno dei migliori pasti festivi.

Espanol :

¡Nochevieja gourmet y festiva en Maraussan!

Termine el año por todo lo alto el miércoles 31 de diciembre a las 20:00 en la Salle L’Esprit Gare de Maraussan. La asociación Clardeluna organiza una fiesta de Nochevieja original y distendida, que combina gastronomía y fiesta. El prestigioso catering Wizzard Wedding preparará un exclusivo menú occitano digno de las mejores comidas festivas.

L’événement RÉVEILLON 2025 Maraussan a été mis à jour le 2025-11-23 par 34 OT LA DOMITIENNE