Réveillon 2025 Monsempron-Libos
Réveillon 2025 Monsempron-Libos mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon 2025
La Pergola Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon 2025 organisé par le comité des fêtes, soirée animée par DJ Jhons sur réservation.
Réveillon 2025 organisé par le comité des fêtes, soirée animée par DJ Jhons sur réservation. .
La Pergola Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 89 95
English : Réveillon 2025
New Year’s Eve 2025 organized by the Comité des fêtes, DJ Jhons on reservation.
L’événement Réveillon 2025 Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot