Réveillon 2025

La Pergola Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon 2025 organisé par le comité des fêtes, soirée animée par DJ Jhons sur réservation.

Réveillon 2025 organisé par le comité des fêtes, soirée animée par DJ Jhons sur réservation. .

La Pergola Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 48 89 95

English : Réveillon 2025

New Year’s Eve 2025 organized by the Comité des fêtes, DJ Jhons on reservation.

L’événement Réveillon 2025 Monsempron-Libos a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot