Réveillon 2026, ROCK NEW YEAR La Grange du Lay Moutiers-sur-le-Lay

Réveillon 2026, ROCK NEW YEAR

La Grange du Lay 7 Rue de la Grange Moutiers-sur-le-Lay Vendée

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 05:00:00

2025-12-31

Venez vous faire un boeuf bien Rock à la Grange du Lay pour passer en 2026 !

ROCK NEW YEAR 2026 La Grange du Lay ??

Quelques jours après @Un Noël à la Grange, nous lançons notre réveillon du nouvel an Rock New Year !

Préparez-vous à passer le réveillon le plus rock de l’année ! ??

Rendez-vous le 31 décembre à 20h à @La Grange du Lay (Moutiers-sur-le-Lay) pour une soirée explosive entre concert live, dîner gourmand et ambiance dansante jusqu’au bout de la nuit !

AU PROGRAMME

– Concert Live & Soirée Dansante avec @Sonorisatyon85

– Menu gastronomique signé @Plaine et Papilles (huitre froide et chaude, canard, bœuf migoté 18h et bien d’autres mets)

– Boissons incluses (vins, champagne, café, softs)

– Menu enfant 20 €

– Tarif adulte 125 €

Une soirée festive, gourmande et 100% rock pour dire adieu à 2025 en beauté ! Voir moins .

La Grange du Lay 7 Rue de la Grange Moutiers-sur-le-Lay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 38 18 38 79 contact@lagrangedulay.fr

English :

Come and rock the Grange du Lay to 2026!

German :

Holen Sie sich in der Grange du Lay ein gut gerocktes Rindfleisch, um ins Jahr 2026 zu wechseln!

Italiano :

Venite a far vibrare la Grange du Lay fino al 2026!

Espanol :

¡Ven a dar caña al Grange du Lay hasta 2026!

