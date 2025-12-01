Réveillon 2026, ROCK NEW YEAR La Grange du Lay Moutiers-sur-le-Lay
Réveillon 2026, ROCK NEW YEAR La Grange du Lay Moutiers-sur-le-Lay mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon 2026, ROCK NEW YEAR
La Grange du Lay 7 Rue de la Grange Moutiers-sur-le-Lay Vendée
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 05:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Venez vous faire un boeuf bien Rock à la Grange du Lay pour passer en 2026 !
ROCK NEW YEAR 2026 La Grange du Lay ??
Quelques jours après @Un Noël à la Grange, nous lançons notre réveillon du nouvel an Rock New Year !
Préparez-vous à passer le réveillon le plus rock de l’année ! ??
Rendez-vous le 31 décembre à 20h à @La Grange du Lay (Moutiers-sur-le-Lay) pour une soirée explosive entre concert live, dîner gourmand et ambiance dansante jusqu’au bout de la nuit !
AU PROGRAMME
– Concert Live & Soirée Dansante avec @Sonorisatyon85
– Menu gastronomique signé @Plaine et Papilles (huitre froide et chaude, canard, bœuf migoté 18h et bien d’autres mets)
– Boissons incluses (vins, champagne, café, softs)
– Menu enfant 20 €
– Tarif adulte 125 €
Une soirée festive, gourmande et 100% rock pour dire adieu à 2025 en beauté ! Voir moins .
La Grange du Lay 7 Rue de la Grange Moutiers-sur-le-Lay 85320 Vendée Pays de la Loire +33 6 38 18 38 79 contact@lagrangedulay.fr
English :
Come and rock the Grange du Lay to 2026!
German :
Holen Sie sich in der Grange du Lay ein gut gerocktes Rindfleisch, um ins Jahr 2026 zu wechseln!
Italiano :
Venite a far vibrare la Grange du Lay fino al 2026!
Espanol :
¡Ven a dar caña al Grange du Lay hasta 2026!
L’événement Réveillon 2026, ROCK NEW YEAR Moutiers-sur-le-Lay a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud