Réveillon à Feugarolles Feugarolles

Salle des fêtes Feugarolles Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-30
fin : 2025-12-31
2025-12-30
Le comité des fêtes de Feugarolles propose un réveillon du nouvel an animé par un spectacle de danses aériennes et DJ Cantrix aux platines.
Au menu
– Apéritif
– Foie Gras mi-cuit au torchon et son verre de vin blanc.
-Coquille de la mer
-Demi-magret de canard grillé au feu de bois accompagné de ses pommes de terre et haricots verts
-Délice d’ecargot et son fromage
-Omelette norvégienne et ses bulles
-Café
Sur réservation à la ludothèque de Feugarolles le 16 décembre de 17h30 à 19h30. .
Salle des fêtes Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 53 20 34
