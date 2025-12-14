Réveillon à Feugarolles Feugarolles

Réveillon à Feugarolles

Salle des fêtes Feugarolles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-30

Le comité des fêtes de Feugarolles propose un réveillon du nouvel an animé par un spectacle de danses aériennes et DJ Cantrix aux platines.

Au menu

– Apéritif

– Foie Gras mi-cuit au torchon et son verre de vin blanc.

-Coquille de la mer

-Demi-magret de canard grillé au feu de bois accompagné de ses pommes de terre et haricots verts

-Délice d’ecargot et son fromage

-Omelette norvégienne et ses bulles

-Café

Sur réservation à la ludothèque de Feugarolles le 16 décembre de 17h30 à 19h30. .

Salle des fêtes Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 53 20 34

