REVEILLON A LA COMEDIE LE MANS, Comédie Le Mans Le Mans

REVEILLON A LA COMEDIE LE MANS

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 17:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-12-31

MARIES AU PREMIER RINGARD 17h

Quand des producteurs de télévision ont l’idée saugrenue de marier des inconnus cela crée des rencontres improbables et rocambolesque.

La science et l’amour peuvent-ils faire bon ménage ? Des célibataires, candidats à l’amour, sont soumis à des tests pour leur permettre de trouver l’âme soeur, la personne leur convenant à la perfection scientifique. Les résultats de ces tests emmènent les couples qui sont censés correspondre à se dire oui devant le maire sans… ne s’être jamais vu auparavant.

À travers plusieurs candidats, tous plus drôles et plus loufoques les uns que les autres, entrez dans les méandres d’une émission de télévision aussi improbable qu’hilarante.

Une comédie tout public qui se moque de la télévision presque autant que celle ci se moque de nous.

PAR ICI LA SORTIE 18h30/20h/21h45

Trois collègues de bureau réunis par leur patron dans une pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion commerciale, vont en fait apprendre qu’il s’apprête à les licencier.

Mais dans son immense bonté, celui-ci leur accorde une dernière faveur Participer à un Escape Game…

La salle de réunion devient alors le point de départ d’un grand jeu d’évasion avec épreuves et énigmes à résoudre… Les 3 compères n’auront qu’une heure pour sortir du jeu s’ils veulent sauver leur emploi. Alors que la panique s’installe, une délicate histoire d’adultère refait surface et menace fortement la cohésion du groupe. Mais pendant ce temps l’heure tourne… Les trois collègues réussiront- ils à s’en sortir ?

Après Les hommes sont des femmes comme les autres et Célibataire mais je me soigne la 3ème piècede Manuel Montero ne déroge pas à la règle Rythme, énergie, interactivité, et folie des acteurs !

POURQUOI LES FEMMES AIMENT LES CONNARDS 23h30

Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant . Mais Alysson va tenter de changer tout ça. Celle qu’il croit avoir rencontré sur un site pour célibataires arrivera-t-elle à faire de lui un macho ?

Un séducteur viril et sur de lui, un bad boy qui fait souffrir les filles, un sale type qui les rend malheureuses et totalement accro ? Un connard quoi ! .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire comedielemans@gmail.com

