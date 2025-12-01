Réveillon à la Croisée à Lopérec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon du Nouvel An à La Croisée Mercredi 31 décembre

Cette année, on vous propose un Nouvel An festif, convivial et accessible à tous

Bal Folk de 20h à minuit

DJ Set de minuit à 4h

Pour danser jusqu’au bout de la nuit !

Le Pass’Gourmand du Réveillon

Pas de repas figé, pas de menu hors de prix venez commander vos bouchées festives directement à la porte de la cuisine !

Tapas de réveillon faits maison, sucrés et salés, à déguster selon vos envies et votre budget.

Servez-vous, installez-vous confortablement dans le cocon ou sur un mange-debout, prêt à retourner sur la piste

Et à 2h du matin, la traditionnelle soupe à l’oignon vous attend !

Cocktails (avec ou sans alcool) • Bières • Vins • Softs

Participation solidaire

La Croisée 1 rue de la Mairie, Lopérec

Une soirée entre douceur, musique et feu, pour démarrer 2026 ensemble dans la joie ✨ .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

English :

L’événement Réveillon à la Croisée à Lopérec. Lopérec a été mis à jour le 2025-12-09 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ