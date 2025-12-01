Réveillon à la Croisée à Lopérec. Lopérec
Réveillon à la Croisée à Lopérec.
Lopérec Finistère
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
2025-12-31
Réveillon du Nouvel An à La Croisée Mercredi 31 décembre
Cette année, on vous propose un Nouvel An festif, convivial et accessible à tous
Bal Folk de 20h à minuit
DJ Set de minuit à 4h
Pour danser jusqu’au bout de la nuit !
Le Pass’Gourmand du Réveillon
Pas de repas figé, pas de menu hors de prix venez commander vos bouchées festives directement à la porte de la cuisine !
Tapas de réveillon faits maison, sucrés et salés, à déguster selon vos envies et votre budget.
Servez-vous, installez-vous confortablement dans le cocon ou sur un mange-debout, prêt à retourner sur la piste
Et à 2h du matin, la traditionnelle soupe à l’oignon vous attend !
Cocktails (avec ou sans alcool) • Bières • Vins • Softs
Participation solidaire
La Croisée 1 rue de la Mairie, Lopérec
Une soirée entre douceur, musique et feu, pour démarrer 2026 ensemble dans la joie ✨ .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
