REVEILLON A LA SALLE DES CONCERTS, rue du port Le Mans

REVEILLON A LA SALLE DES CONCERTS

rue du port Salle des Concerts Le Mans Sarthe

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:30:00

fin : 2025-12-31 21:30:00

Date(s) :

2025-12-31

La Comédie Le Mans vous propose une soirée reveillon à la Salle des Concerts !

CHERI J’AI INVITE MON EX 18h:

Pour provoquer un électrochoc chez son mari Quentin, qui remet toujours à plus tard les travaux qu’elle lui demande de faire, Lisa appelle son ex pour refaire les peintures ! Mais ça ne se passe pas comme prévu…

Dans un premier temps Quentin, casanier et un peu coincé dans une vie monotone, n’apprécie évidemment pas cette intrusion qui l’inquiète et perturbe son petit confort… D’autant que Victor, célibataire endurci, se vante de collectionner les conquêtes !

Vanneur et bon vivant, Victor va progressivement échanger, en toute amitié avec Quentin, son point de vue et ses théories sur les femmes. Tant est si bien que malgré leurs différences, les deux hommes vont devenir complices cela ne convient pas du tout à Lisa qui attendait autre chose de son stratagème !

POURQUOI LES FEMMES AIMENT LES CONNARDS 20H30

Doux, gentil, bienveillant et propre sur lui, Louis est le type même du garçon timide et réservé que les filles trouvent fade et chiant . Mais Alysson va tenter de changer tout ça. Arrivera-t-elle à faire de lui un macho ? Un séducteur viril et sûr de lui, un bad boy qui fait souffrir les filles, un sale type qui les rend malheureuses et totalement accro ? Un connard quoi ! .

comedielemans@gmail.com

La Comédie Le Mans invites you to a New Year’s Eve party at the Salle des Concerts!

