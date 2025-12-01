Réveillon à l’Alticlub 3000 Laval-sur-Vologne

Réveillon à l’Alticlub 3000

373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-31 19:30:00

RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE

Le 31 décembre, le manoir se transformera pour l’occasion en centre de vacances d’altitude !

Entre l’odeur fondante du fromage, les rires qui réchauffent l’hiver et une atmosphère aussi conviviale qu’intrigante, préparez-vous à vivre un réveillon hors du commun. Mais attention… tout n’est pas aussi paisible qu’il y paraît un événement troublant vient perturber la quiétude du séjour. À vous de percer le mystère !

Une soirée où la montagne s’invite à votre table, entre authenticité, jeux et suspense, avant de lever ensemble nos coupes pour accueillir la nouvelle année dans la bonne humeur.

Déroulé de la soirée

Dès votre arrivée, vous serez accueillis autour d’un verre de blanc des montagnes ou d’un cocktail à base de sirop de fleur de sureau, accompagné de délicieuses pièces apéritives aux saveurs alpines.

La soirée débutera dans la convivialité avec quizz et jeux pour vous mettre dans l’ambiance.

Place ensuite à la traditionnelle tartiflette des sommets, généreuse et réconfortante.

Mais attention… la tranquillité du centre de vacances sera bientôt troublée le directeur a été retrouvé mort ! Il sera alors temps d’enfiler votre casquette de détective pour mener l’enquête et démasquer le coupable.

À minuit, tous les enquêteurs se retrouveront autour d’une coupe de champagne et d’un vacherin gourmand pour conclure le repas en douceur et fêter la nouvelle année comme il se doit, avant de découvrir le dénouement de l’affaire.

Réservation obligatoire

English :

DECEMBER 31ST

On December 31st, the manor house will be transformed into a high-altitude vacation resort!

With the melt-in-your-mouth smell of cheese, winter-warming laughter and an atmosphere as friendly as it is intriguing, get ready for an extraordinary New Year’s Eve. But beware? all is not as peaceful as it seems: a disturbing event is about to disrupt the peacefulness of your stay. It’s up to you to solve the mystery!

An evening where the mountains invite themselves to your table, between authenticity, games and suspense, before raising our glasses together to welcome the New Year in good spirits.

Course of the evening

As soon as you arrive, we’ll welcome you with a glass of mountain white or a cocktail made with elderflower syrup, accompanied by delicious alpine-flavored appetizers.

The evening begins with a quiz and games to get you in the mood.

Then it’s on to the traditional tartiflette des sommets, generous and comforting.

But beware? the tranquility of the vacation center will soon be disturbed: the director has been found dead! So it’s time to put on your detective’s hat to investigate and unmask the culprit.

At midnight, all the investigators will gather around a glass of champagne and a gourmet vacherin to round off the meal and celebrate the New Year in style, before discovering the outcome of the case.

Reservations required

German :

SILVESTERABEND AM 31. DEZEMBER

Am 31. Dezember verwandelt sich das Herrenhaus in ein Ferienzentrum in luftiger Höhe!

Der Duft von Käse, winterliches Gelächter und eine gemütliche und faszinierende Atmosphäre sorgen dafür, dass Sie einen außergewöhnlichen Silvesterabend erleben werden. Aber Vorsicht: Es ist nicht alles so friedlich, wie es scheint, denn ein beunruhigendes Ereignis stört die Ruhe. Es liegt an Ihnen, das Geheimnis zu lüften!

Ein Abend, an dem die Berge an Ihren Tisch kommen, zwischen Authentizität, Spiel und Spannung, bevor wir gemeinsam die Gläser heben, um das neue Jahr in guter Stimmung zu begrüßen.

Ablauf des Abends

Bei Ihrer Ankunft werden Sie mit einem Glas Blanc des montagnes oder einem Cocktail auf der Basis von Holunderblütensirup begrüßt, zu dem köstliche Aperitifstücke mit alpinen Aromen serviert werden.

Der Abend beginnt in geselliger Runde mit Quiz und Spielen, um Sie in Stimmung zu bringen.

Anschließend gibt es das traditionelle Tartiflette des Sommets, ein herzhaftes und wärmendes Gericht.

Aber Vorsicht: Die Ruhe im Ferienzentrum wird bald gestört: Der Direktor wurde tot aufgefunden! Nun ist es an der Zeit, den Detektivhut aufzusetzen und die Ermittlungen aufzunehmen, um den Täter zu entlarven.

Um Mitternacht treffen sich alle Ermittler zu einem Glas Champagner und einem Vacherin Gourmand, um das neue Jahr gebührend zu feiern und den Fall zu lösen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

CAPODANNO IL 31 DICEMBRE

Il 31 dicembre il maniero si trasformerà in un centro vacanze ad alta quota!

Con il profumo di formaggio che si scioglie in bocca, le risate che scaldano l’inverno e un’atmosfera tanto amichevole quanto intrigante, preparatevi a un Capodanno straordinario. Ma attenzione, non è tutto così tranquillo come sembra: un evento inquietante sta per turbare la pace del vostro soggiorno. Sta a voi svelare il mistero!

Una serata in cui le montagne si invitano alla vostra tavola, tra autenticità, giochi e suspense, prima di brindare insieme per accogliere il nuovo anno in allegria.

Corso della serata

Appena arrivati, sarete accolti con un bicchiere di bianco di montagna o un cocktail a base di sciroppo di sambuco, accompagnato da deliziosi stuzzichini al sapore di montagna.

La serata inizierà nel migliore dei modi con un quiz e giochi per entrare nel vivo.

Poi si passa alla tradizionale tartiflette des sommets, generosa e confortante.

Ma attenzione, la tranquillità del centro vacanze sarà presto turbata: il direttore è stato trovato morto! È ora di indossare il cappello da detective e indagare per smascherare il colpevole.

A mezzanotte, tutti gli investigatori si riuniranno intorno a un bicchiere di champagne e a un vacherin gourmet per concludere il pasto e festeggiare il nuovo anno in grande stile, prima di scoprire l’esito del caso.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

NOCHEVIEJA EL 31 DE DICIEMBRE

El 31 de diciembre, la casa solariega se transformará en un centro de vacaciones de altura

Con el olor a queso que se derrite en la boca, las risas que calientan el invierno y un ambiente tan acogedor como intrigante, prepárese para una Nochevieja extraordinaria. Pero ojo, no todo es tan tranquilo como parece: un inquietante suceso está a punto de perturbar la tranquilidad de tu estancia. ¡De usted depende resolver el misterio!

Una velada en la que las montañas se invitan a su mesa, con autenticidad, juegos y suspense, antes de alzar juntos las copas para recibir el Año Nuevo con buen humor.

Desarrollo de la velada

Nada más llegar, le daremos la bienvenida con una copa de blanco de montaña o un cóctel elaborado con sirope de flor de saúco, acompañado de deliciosos aperitivos con sabor alpino.

La velada empezará de la mejor manera con un concurso de preguntas y juegos para entrar en ambiente.

A continuación, la tradicional tartiflette des sommets, generosa y reconfortante.

Pero cuidado… la tranquilidad del centro de vacaciones pronto se verá alterada: ¡han encontrado muerto al director! Es hora de ponerse el sombrero de detective e investigar para desenmascarar al culpable.

A medianoche, todos los investigadores se reunirán en torno a una copa de champán y un vacherin gourmet para redondear la comida y celebrar el Año Nuevo por todo lo alto, antes de descubrir el desenlace del caso.

Reserva obligatoria

