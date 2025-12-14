Réveillon à l’Auberge des Isards Aydius

Réveillon à l’Auberge des Isards

3 chemin de l’auberge Aydius Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Pour fêter la nouvelle année, l’Auberge des isards vous propose

– Mise en bouche Mousse de crevettes et ricotta espuma de fruits de la passion et crumble de coco

– Tartare de Noix de St Jacques et truite fumée, grenade et ananas rôtis, vinaigrette de citron yuzu et hibiscus, petit toast grillé OU Foie gras de canard poêlé, gelée de champagne, compotée de pommes et poires au Jurançon, petit pain au lait maison, tuile au fruits secs

– Trou Béarnais

– Carré d’agneau en croute de pain d’épices, jus réduit au vin de bourgogne infusé au foin OU Filet de bar de ligne rôti au beurre aux algues, condiment aux saveurs des sous-bois et de la mer

– Fromage

– Dessert Mille-feuille meringué aux amandes, ganache montée au chocolat blanc et douceur de fruits rouges mentholé

– Coupe de champagne pour les 12 coups de minuit et ses mignardises .

