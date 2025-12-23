Réveillon à l’Auberge du Viala

Viala-du-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

80

Tarif de base plein tarif

Menu

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Une soirée pour célébrer la fin de l’année !

Le 31 décembre prochain, franchissez les portes d’une faille temporelle à l’Auberge du Viala du Tarn. Oubliez le présent et laissez-vous aspirer par l’énergie vibrante d’une décennie de liberté, les années 70, de paillettes et de rythmes hypnotiques. Sous les projecteurs de cette nuit hors du temps, l’élégance rétro rencontre l’effervescence de la fête.

Dès 19h, l’expérience débute par l’accueil chaleureux d’un Kir de bienvenue, prélude à un voyage gastronomique conçu pour célébrer le passage à la nouvelle année. Le menu déploie des saveurs nobles et authentiques l’onctuosité d’un foie gras mi-cuit maison, la finesse des Zamburinas Saint-Jacques au beurre nantais et la richesse d’un vol-au-vent aux ris d’agneau et morilles. Chaque étape, entrecoupée du traditionnel trou normand, est une invitation à savourer l’instant avant de succomber à la douceur d’une ganache au chocolat.

La soirée prend une dimension électrique sous l’impulsion de Doctor Poolp. Aux platines, ce DJ de renommée internationale et maître de cérémonie du disco distillera les sonorités iconiques des années 70 pour faire vibrer le dancefloor jusqu’au cœur de la nuit. L’atmosphère, chargée d’une nostalgie joyeuse, vous invite à perdre la notion du temps au rythme des basses et des lumières colorées.

Tarif 80€ par personne (vin compris)

Réservation obligatoire 06.21.06.01.22 80 .

Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie +33 6 21 06 01 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening to celebrate the end of the year!

L’événement Réveillon à l’Auberge du Viala Viala-du-Tarn a été mis à jour le 2025-12-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)