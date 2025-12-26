Réveillon à l’Hôtel des Voyageurs, Urdos
Réveillon à l’Hôtel des Voyageurs, Urdos mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon à l’Hôtel des Voyageurs
27 route nationale Urdos Pyrénées-Atlantiques
Pour fêter la nouvelle année, l’hôtel des voyageurs met les petits plats dans les grands avec un menu raffiné, généreux et festif ! Venez vous régaler avec des produits locaux sublimés lors d’une soirée gourmande à partager en famille ou entre amis
– Velouté de marrons et noix torréfiées
– Entrée St Jacques et foie gras de canard poêlé, réduction à l’orange
– Plats Emincé de magret de canard aux cèpes, garniture de légumes
– Salade et fromage
– Desserts Entremet vanille, cœur de framboise et croustillant praliné
Sur réservation, prix net hors boissons. .
27 route nationale Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 88 05 hotel.voyageurs.urdos@wanadoo.fr
