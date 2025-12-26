Réveillon à l’Hôtel des Voyageurs, Urdos

Réveillon à l’Hôtel des Voyageurs

27 route nationale Urdos Pyrénées-Atlantiques

Pour fêter la nouvelle année, l’hôtel des voyageurs met les petits plats dans les grands avec un menu raffiné, généreux et festif ! Venez vous régaler avec des produits locaux sublimés lors d’une soirée gourmande à partager en famille ou entre amis

– Velouté de marrons et noix torréfiées

– Entrée St Jacques et foie gras de canard poêlé, réduction à l’orange

– Plats Emincé de magret de canard aux cèpes, garniture de légumes

– Salade et fromage

– Desserts Entremet vanille, cœur de framboise et croustillant praliné

Sur réservation, prix net hors boissons. .

