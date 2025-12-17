Réveillon à Macau Macau
Réveillon à Macau
12 Rue Camille Godard Macau Gironde
Réveillon du Nouvel An à Macau !
Le Comité des Fêtes de Macau vous invite à célébrer la fin d’année dans une ambiance festive et conviviale
Mercredi 31 décembre 2025
Salle François Mitterrand Macau
Au programme
Un repas gastronomique préparé avec soin foie gras, volaille farcie, fromage, dessert gourmand et bien sûr… du champagne ! Domaine de Cordet
Animation dansante avec DJ Florestan pour faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit !
79€/personne
Droit de bouchon offert
Vins et champagne disponibles sur place Haut Médoc et Rosé 10€/75 cl
Possibilité d’apporter un repas enfant (jusqu’à 13 ans) Table enfants
Réservations 06 50 03 20 59
yndicat.initiative.macau@gmail.com
Ne tardez pas, les places sont limitées !
Venez fêter la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse et festive ! .
12 Rue Camille Godard Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 03 20 59 syndicat.initiative.macau@gmail.com
