Réveillon à Macau Macau

Réveillon du Nouvel An à Macau !

Le Comité des Fêtes de Macau vous invite à célébrer la fin d’année dans une ambiance festive et conviviale

Mercredi 31 décembre 2025

Salle François Mitterrand Macau

Au programme

Un repas gastronomique préparé avec soin foie gras, volaille farcie, fromage, dessert gourmand et bien sûr… du champagne ! Domaine de Cordet

Animation dansante avec DJ Florestan pour faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit !

79€/personne

Droit de bouchon offert

Vins et champagne disponibles sur place Haut Médoc et Rosé 10€/75 cl

Possibilité d’apporter un repas enfant (jusqu’à 13 ans) Table enfants

Réservations 06 50 03 20 59

yndicat.initiative.macau@gmail.com

Ne tardez pas, les places sont limitées !

Venez fêter la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse et festive ! .

12 Rue Camille Godard Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 03 20 59 syndicat.initiative.macau@gmail.com

English : Réveillon à Macau

