Réveillon à Ostatu

Ostatu MARCIAC Marciac Gers

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La fin de l’année approche, et avec elle, l’envie irrépressible de faire la fête !

Pour ce réveillon de la Saint-Sylvestre, le restaurant bar l’Ostatu vous invite à dire adieu à 2025 dans la bonne humeur. Au programme un dîner gourmand, des rires à table, des cotillons à gogo et une piste de danse qui ne demandera qu’à être foulée jusqu’aux bout de la nuit.

Ambiance garantie grâce à une animation DJ pour accueillir 2026 comme il se doit.

Réservez votre soirée, sortez vos plus beaux habits (et vos meilleurs pas de danse) cette nuit promet d’être mémorable, sans mal de tête… enfin, presque !

Repas sur réservation uniquement, soirée ouverte à tous.

Ostatu MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 6 12 92 45 64 ostaturestaurant@gmail.com

English :

The end of the year is approaching, and with it, the irrepressible desire to party!

This New Year’s Eve, the restaurant-bar l’Ostatu invites you to bid farewell to 2025 in good spirits. On the program: a gourmet dinner, laughter at the table, cotillions galore and a dance floor that’ll be begging to be danced on until the end of the night.

DJ entertainment to welcome 2026 in style.

Book your party, get out your best clothes (and your best dance moves): this promises to be a memorable night, with no headaches? well, almost!

Meals by reservation only, open to all.

