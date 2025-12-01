Réveillon à St. Etienne du Grès Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

Réveillon à St. Etienne du Grès

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 19h. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 89 – 89 – 89 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La soirée du Réveillon à St Etienne du Grès organisé par l’association Louis Lèbre !

Pour célébrer le Réveillon, laissez-vous tenter par un dîner d’exception:



Commencez la soirée avec élégance autour d’un Kir de bienvenue, accompagné de délicates bouchées apéritives.

Laissez-vous séduire par la finesse d’un foie gras fondant, relevé par un savoureux confit d’oignons.

Puis, embarquez pour un voyage gustatif avec une langouste à l’armoricaine délicatement mijotée et servie avec un riz camarguais.

Poursuivre avec la tendresse d’une cuisse de canard, accompagnée de ses légumes gourmands, d’un gratin dauphinois, cuisinés avec soin.

Enfin, concluez ce moment festif sur une notre sucrée avec un gâteau et un café.

Le tout sublimé par une sélection de vins blanc, rosé et champagne



Pendant la soirée: spectacle avec transformistes show, cabaret, jazz et mélody suivi d’une animation musicale jusqu’au bout de la nuit avec Yvan Boisson



(Cotillons offerts, salle chauffée, parking surveillé)

89€ Réservation obligatoire au 06 11 42 17 43 .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 42 17 43

English :

New Year’s Eve party in St Etienne du Grès organised by the Louis Lèbre association !

German :

Der Silvesterabend in St Etienne du Grès, organisiert vom Verein Louis Lèbre !

Italiano :

Festa di Capodanno a St Etienne du Grès organizzata dall’associazione Louis Lèbre!

Espanol :

¡Fiesta de Nochevieja en St Etienne du Grès organizada por la asociación Louis Lèbre!

L’événement Réveillon à St. Etienne du Grès Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2025-11-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles