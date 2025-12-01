Réveillon au Bistro Régent & Hôtel Birgit Le Havre Quai Colbert Le Havre

Réveillon au Bistro Régent & Hôtel Birgit Le Havre

Quai Colbert Hôtel Birgit Le Havre Centre Le Havre Seine-Maritime

Cette année, célébrez le passage à 2026 dans le confort, la gourmandise et la bonne humeur !

Le pack exclusif comprend

– Chambre double à l’hôtel Birgit pour passer la nuit en toute sérénité

– Brunch du 1er janvier pour bien commencer la nouvelle année

– Dîner au Bistro Regain 2 plats savoureux, ½ bouteille de vin et une coupe de champagne

Entre ambiance chaleureuse, cuisine délicieuse et bulles pétillantes, tout est réuni pour un réveillon mémorable.

Réservez dès maintenant et commencez l’année 2026 comme il se doit ! .

Quai Colbert Hôtel Birgit Le Havre Centre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 49 49 lehavre@hotelbirgit.com

