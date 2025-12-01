Réveillon au Bos de la Crau MAS-THIBERT Arles

Réveillon au Bos de la Crau

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. MAS-THIBERT FERME AUBERGE DE LA TAPIE DE BOUCHET Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Rejoignez-nous le 31 décembre à la Tapie de Bouchet Arles pour célébrer le Réveillon du Jour de l’An et commencer l’année de la plus belle des façons ! Une soirée Bos de la Crau unique, gourmande et festive vous attend…

Célébrez l’arrivée de 2026 à la guinguette du Bos de la Crau



Dans un cadre chaleureux, laissez-vous porter par l’ambiance unique d’un réveillon d’exception.



Au programme

Apéritif de fête,

Fondue savoyarde ou bourguignonne, accompagnée de charcuterie et de viande du domaine,

Bûche festive, le tout servi avec élégance et générosité.



À minuit, une coupe de champagne vous sera offerte pour accueillir la nouvelle année avec éclat. .

MAS-THIBERT FERME AUBERGE DE LA TAPIE DE BOUCHET Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 36 17 98 bosdelacrau@gmail.com

English :

Join us on December 31st at La Tapie de Bouchet Arles to celebrate New Year’s Eve and start the new year off right! A unique, gourmet and festive Bos de la Crau evening awaits you…

L’événement Réveillon au Bos de la Crau Arles a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme d’Arles