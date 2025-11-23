Réveillon au Cabaret le St-Sabastien Le Saint-Sabastien Couquèques

Réveillon au Cabaret le St-Sabastien Le Saint-Sabastien Couquèques mercredi 31 décembre 2025.

Le Saint-Sabastien 11 Rue Charles Plumeau Couquèques Gironde

Tarif : 195 – 195 – EUR

Début : 2025-12-31
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Le cabaret met les petits plats dans les grands !
Spectacle Transformiste Best Of par la troupe du Saint Sabastien, en 2 parties
1 heure en plusieurs passages pendant le repas
1 heure après les voeux et le repas
Menu de Gala unique, élaboré pour l’occasion
Cuisine simple et familiale, élaborée en circuit court à partir de produits frais.
Un réveillon de fin d’année dans la joie et la bonne humeur !
Sur réservation.   .

Le Saint-Sabastien 11 Rue Charles Plumeau Couquèques 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 38 65  contact@saintsabastien.com

