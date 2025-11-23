Réveillon au Cabaret le St-Sabastien Le Saint-Sabastien Couquèques

Réveillon au Cabaret le St-Sabastien

Le Saint-Sabastien, 11 Rue Charles Plumeau, Couquèques, Gironde

31 décembre 2025

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le cabaret met les petits plats dans les grands !

Spectacle Transformiste Best Of par la troupe du Saint Sabastien, en 2 parties

1 heure en plusieurs passages pendant le repas

1 heure après les voeux et le repas

Menu de Gala unique, élaboré pour l’occasion

Cuisine simple et familiale, élaborée en circuit court à partir de produits frais.

Un réveillon de fin d’année dans la joie et la bonne humeur !

Sur réservation. .

+33 5 56 41 38 65
contact@saintsabastien.com

