Réveillon au Cabaret le St-Sabastien Le Saint-Sabastien Couquèques
Le Saint-Sabastien 11 Rue Charles Plumeau Couquèques Gironde
Tarif : 195 – 195 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Le cabaret met les petits plats dans les grands !
Spectacle Transformiste Best Of par la troupe du Saint Sabastien, en 2 parties
1 heure en plusieurs passages pendant le repas
1 heure après les voeux et le repas
Menu de Gala unique, élaboré pour l’occasion
Cuisine simple et familiale, élaborée en circuit court à partir de produits frais.
Un réveillon de fin d’année dans la joie et la bonne humeur !
Sur réservation. .
Le Saint-Sabastien 11 Rue Charles Plumeau Couquèques 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 38 65 contact@saintsabastien.com
