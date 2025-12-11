Réveillon au Family’s Lanne-en-Barétous
mercredi 31 décembre 2025
Réveillon au Family’s
477 rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 74.9 – 74.9 – 74.9 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
Repas du réveillon au Family’s afin de célébrer le passage à la nouvelle année en famille ,entre amis ou même faire de nouvelles connaissances.
Au menu
– Galette de fondu de poireau médaillon de homard, bille de foie gras chocolat-framboise, biscuit noir de St Jacques crème de yuzu, brochette de saumon fumé réfford)
– Carpaccio de St Jacques sur Toast OU Trilogie de Foie Gras et son Domaine Nigri OU Huitres gratinées au parmesan et à la truffes noire
– Trou Béarnais
– Magret de canard Rossini purée Vitelotte OU Carré d’agneau aux herbes en croute pomme duchesse OU Homard crémeux au beurre d’ail mini carotte vapeur
– Assortiment de fromages sur planche, salades
– Entremet nougat agrumes OU Entremet croustillant chocolat caramel beurre salé
Aux 12 coups de minuit, coupe de champagne offerte afin de célébrer le passage à la nouvelle année.
Animation , DJ vous attendent.
Sur réservation. .
477 rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 99 00 08 aufamily.s7@gmail.com
