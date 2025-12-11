Réveillon au Family’s

477 rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 74.9 – 74.9 – 74.9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Repas du réveillon au Family’s afin de célébrer le passage à la nouvelle année en famille ,entre amis ou même faire de nouvelles connaissances.

Au menu

– Galette de fondu de poireau médaillon de homard, bille de foie gras chocolat-framboise, biscuit noir de St Jacques crème de yuzu, brochette de saumon fumé réfford)

– Carpaccio de St Jacques sur Toast OU Trilogie de Foie Gras et son Domaine Nigri OU Huitres gratinées au parmesan et à la truffes noire

– Trou Béarnais

– Magret de canard Rossini purée Vitelotte OU Carré d’agneau aux herbes en croute pomme duchesse OU Homard crémeux au beurre d’ail mini carotte vapeur

– Assortiment de fromages sur planche, salades

– Entremet nougat agrumes OU Entremet croustillant chocolat caramel beurre salé

Aux 12 coups de minuit, coupe de champagne offerte afin de célébrer le passage à la nouvelle année.

Animation , DJ vous attendent.

Sur réservation. .

477 rue des Pyrénées Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 99 00 08 aufamily.s7@gmail.com

L’événement Réveillon au Family’s Lanne-en-Barétous a été mis à jour le 2025-12-09 par Office de Tourisme du Haut-Béarn