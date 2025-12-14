Réveillon au Portail Gascon Le Portail Gascon Feugarolles
Réveillon au Portail Gascon
Le Portail Gascon 31 Rue du Couvent Feugarolles Lot-et-Garonne
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
2025-12-31
L’ Ambiance sera au rendez-vous au Portail Gascon pour la soirée du nouvel an! Une formule dinatoire sera proposée (uniquement sur réservation) comprenant
Coupe de champagne
Toast de foie gras à la truffe et fleur de sel
Mauricette au fromage frais et truite fumée des Landes
Mini burger à la rillette d’oie, sauce aux câpres
Mini gaufre au parmesan et crème de chorizo ibérique et piquillos
Sablé à la crème de courge et magret fumé
Chiffonnade de jambon ibérique
Cassolette de parmentier de canard aux deux pommes de terre
Brochette de gambas et Saint-Jacques marinées
Assortiment de fromages
Mini sablé citron meringué
Chou craquelin à la mousse de châtaigne
Réservation obligatoire pour la formule dinatoire avant le décembre.
Soirée animée par DJ Anso aux platines (possibilité de venir uniquement pour la soirée)
Fermeture du bar heures
Chambres disponibles sur place en location. .
