Réveillon au Portail Gascon Le Portail Gascon Feugarolles

Réveillon au Portail Gascon

Le Portail Gascon 31 Rue du Couvent Feugarolles Lot-et-Garonne

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

L’ Ambiance sera au rendez-vous au Portail Gascon pour la soirée du nouvel an! Une formule dinatoire sera proposée (uniquement sur réservation) comprenant

Coupe de champagne

Toast de foie gras à la truffe et fleur de sel

Mauricette au fromage frais et truite fumée des Landes

Mini burger à la rillette d’oie, sauce aux câpres

Mini gaufre au parmesan et crème de chorizo ibérique et piquillos

Sablé à la crème de courge et magret fumé

Chiffonnade de jambon ibérique

Cassolette de parmentier de canard aux deux pommes de terre

Brochette de gambas et Saint-Jacques marinées

Assortiment de fromages

Mini sablé citron meringué

Chou craquelin à la mousse de châtaigne

Réservation obligatoire pour la formule dinatoire avant le décembre.

Soirée animée par DJ Anso aux platines (possibilité de venir uniquement pour la soirée)

Fermeture du bar heures

Chambres disponibles sur place en location. .

Le Portail Gascon 31 Rue du Couvent Feugarolles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 16 61

English : Réveillon au Portail Gascon

L’événement Réveillon au Portail Gascon Feugarolles a été mis à jour le 2025-12-11 par OT de l’Albret