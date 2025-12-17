Réveillon au Repaire Au Repaire Salies-de-Béarn

Réveillon au Repaire

Au Repaire 14 avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Venez réveillonner en compagnie de la sympathique équipe du Repaire. Et cette année, ils vont tous se lâcher avec des produits d’exception, un menu gastronomique, de la créativité, du partage… Les petits plats vont être mis dans les grands, pour vous, pour eux, rien que pour finir l’année en beauté !

A minuit et pour garder la bonne humeur coupe de champagne pour tous les convives ! Et pas d’inquiétude à avoir, un espace sera dédié pour danser et célébrer ensemble l’arrivée de 2026 !

Pensez à réserver places limitées. .

Au Repaire 14 avenue Al Cartéro Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 06 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réveillon au Repaire

L’événement Réveillon au Repaire Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2025-12-15 par OT Béarn des Gaves