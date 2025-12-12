Réveillon au restaurant Le Chaudron Oloron-Sainte-Marie

Réveillon au restaurant Le Chaudron

18 Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Et si, pour le dernier soir de 2025, vous acceptiez l’invitation à l’inconnu ?

Cette année, Le Chaudron vous convie à un voyage culinaire où l’inconnu devient un plaisir.

Pour le réveillon du 31, pas de carte, pas d’indices… seulement la promesse d’une expérience sensorielle raffinée.

Un menu à l’aveugle, composé de mets délicats et d’accords mets-vins soigneusement choisis.

Une rencontre de saveurs, de textures, de parfums qui se dévoilent au fil du repas, comme une traversée douce entre 2025 et 2026.

Laissez les repères s’effacer, laissez les arômes vous guider.

Un réveillon délicat, lumineux, où l’on savoure l’instant présent… avant d’entrer ensemble en 2026. .

18 Avenue de Lattre de Tassigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 76 99

