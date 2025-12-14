Réveillon au restaurant Le Permayou Accous

Réveillon au restaurant Le Permayou

N134 Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Pour fêter la nouvelle année, le Permayou met les petits plats dans les grands. La Cheffe vous propose un menu raffiné, généreux et festif ! Venez vous régaler avec des produits locaux sublimés lors d’une soirée gourmande à partager en famille ou entre amis

– 3 amuse-bouche surprise du chef et son kir royal

– Entrées opéra de foie gras et compotée figue framboise raviole ricotta épinard, émulsion de foie gras

– Plats ballotine de magret de canard, insert aux cèpes, sauce genièvre, légumes glacés et purée de potimarron tournedos rossini sauce madère, légumes glacés et étagé de pommes de terre

– Assiette de fromage de la vallée (brebis/vache), confiture de cerise noire

– Desserts rocher praliné vanille, coque chocolat et éclat de noisettes caramélisées omelette norvégienne glacée citron et coulis de myrtille

Sur réservation. .

N134 Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 72 15 permayouaccous@gmail.com

