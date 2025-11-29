REVEILLON AU SOUKA

36 Boulevard Saint-Jean Aniane Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Fêtez le Nouvel An au Souka d’excellents mets et de la bonne musique pour commencer 2026 !

Pour le réveillon, Le Souka vous propose

– une Animation Dj house (places limitées)

– Buffet d’entrées

Huitres, coquillages et crevettes , Pâté croûte au foie gras, blinis au saumon fumée, foie gras de canard, gravlax de saumon aux baies roses , bisques de homards et rillettes maison.

– Un plat chaud

Longe de veau d’aveyron avec sauce morille et gratin dauphinois

– Buffet de dessert

Grand plateau de fromages

Canelés de bordeaux

Fruits

Entremet agrumes

Gaufres

Mont blanc

Tout nos plats sont fait maison

Tarifs sans boissons .

36 Boulevard Saint-Jean Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 44 83

English :

Celebrate New Year’s Eve at Souka: great food and great music to start 2026!

L’événement REVEILLON AU SOUKA Aniane a été mis à jour le 2025-11-25 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT