REVEILLON AU SOUKA Aniane
REVEILLON AU SOUKA Aniane mercredi 31 décembre 2025.
REVEILLON AU SOUKA
36 Boulevard Saint-Jean Aniane Hérault
Tarif : 60 – 60 – EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Fêtez le Nouvel An au Souka d’excellents mets et de la bonne musique pour commencer 2026 !
Pour le réveillon, Le Souka vous propose
– une Animation Dj house (places limitées)
– Buffet d’entrées
Huitres, coquillages et crevettes , Pâté croûte au foie gras, blinis au saumon fumée, foie gras de canard, gravlax de saumon aux baies roses , bisques de homards et rillettes maison.
– Un plat chaud
Longe de veau d’aveyron avec sauce morille et gratin dauphinois
– Buffet de dessert
Grand plateau de fromages
Canelés de bordeaux
Fruits
Entremet agrumes
Gaufres
Mont blanc
Tout nos plats sont fait maison
Tarifs sans boissons .
36 Boulevard Saint-Jean Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 44 83
English :
Celebrate New Year’s Eve at Souka: great food and great music to start 2026!
