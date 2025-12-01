Réveillon aux flambeaux autour du Château Ferrette

Réveillon aux flambeaux autour du Château

Mercredi 2025-12-31 22:00:00

2025-12-31

Le réveillon aux flambeaux de Ferrette un évènement incontournable du Sundgau !

Venez arpenter les chemins et sentiers autour de Ferrette pour rejoindre les ruines altières du château. Le principe une marche de 3 km (1h) éclairée aux flambeaux et agrémentée d’un verre de crémant offert dans l’enceinte du site magique du château de FERRETTE.

Le lieu est unique, les bénévoles nombreux, la nature environnante généreuse, la date incontournable, la participation populaire intergénérationnelle, la gratuité : voilà la recette d’un évènement atypique proposé depuis près de 20 ans par des passionnés du Jura Alsacien pour le passage vers la nouvelle année !

A partir de 22h, l’Office de Tourisme du Sundgau et la mairie de Ferrette vous invitent à suivre un sentier balisé qui vous mènera au cœur de cette enceinte médiévale, pour partager un moment en toute simplicité autour du feu de Nouvel An, .

A SAVOIR

– Parcours de 3 km sur des chemins et sentiers forestiers. 150m de dénivelé (ça monte un peu autour de Ferrette !) Prévoir des chaussures de marche et un éclairage d’appoint, frontale ou autre lampe de poche.

– Les flambeaux (un pour deux personnes) seront distribués gratuitement sur le parking de départ. Néanmoins, une petite caisse sera mise à disposition afin que chacun puisse soutenir, selon sa volonté, les associations bénévoles organisatrices.

– Le verre de crémant (ou boisson non alcoolisée) est offert à minuit dans l’enceinte du château de Ferrette

– Une buvette proposant des boissons payantes sera située sur le site du château de Ferrette.

OU MANGER ?

Un repas Carpe-Frite.

Menu carpe-frite avec accompagnement, dessert et café.

Tarif 34 € 15 € de 6 à 12 ans Gratuit pour les moins de 6 ans.

Réservation du repas auprès du traiteur (03 89 40 26 24) effective uniquement si le paiement (chèque ou virement) a été validé.

L’espace Robelin, 5 rue du Colonel Robelin 68480 Ferrette.

Horaires 18h à 23h.

Un repas Raclette à volonté ou une Fondue à la truffe

Menu Raclette : Coupe de crément, buffet charcuterie et salades, dessert.

Tarif : 50€ à partir de 12 ans et 25€ pour les enfants de -12 ans.

Menu Fondue Coupe de crément, buffet charcuterie, salades, dessert.

Tarif 58€ à partir de 12 ans et 28€ pour les enfants de -12 ans.

Réservation obligatoire au 03 89 40 40 55, avant le 27/12/2025.

Le centre Don Bosco 12 rue de Lucelle 68480 Ferrette (15min à pied du départ de la marche).

Horaires : à partir de 19h jusqu’à 22h.

5 rue Robelin Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 23 88 info@sundgau.fr

