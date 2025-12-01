Reveillon aux Saisies Hauteluce

Reveillon aux Saisies

Place Berthod Hauteluce Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 15:00:00

fin : 2025-12-24 19:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Les Saisies vous invitent à célébrer un réveillon de Noël dans une ambiance chaleureuse au cœur de la station.

Place Berthod Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com

English :

Discover the magic of the holidays in Les Saisies! We are delighted to present the enchanting Christmas Eve program, filled with activities, treats, and unforgettable moments to share with your family

