Reveillon aux Saisies Hauteluce
Reveillon aux Saisies Hauteluce mercredi 24 décembre 2025.
Reveillon aux Saisies
Place Berthod Hauteluce Savoie
Début : 2025-12-24 15:00:00
fin : 2025-12-24 19:00:00
2025-12-24
Les Saisies vous invitent à célébrer un réveillon de Noël dans une ambiance chaleureuse au cœur de la station.
Place Berthod Hauteluce 73620 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 38 90 30 info@lessaisies.com
English :
Discover the magic of the holidays in Les Saisies! We are delighted to present the enchanting Christmas Eve program, filled with activities, treats, and unforgettable moments to share with your family
