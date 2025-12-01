RÉVEILLON AVEC BARBARA BUTCH Montpellier

RÉVEILLON AVEC BARBARA BUTCH Montpellier mercredi 31 décembre 2025.

RÉVEILLON AVEC BARBARA BUTCH

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 45 – 45 – EUR

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Pour finir 2025 en beauté et accueillir 2026 comme il se doit, l’Opéra Orchestre vous invite à une soirée de réveillon haute en couleurs : boule à facette, paillettes, bonne humeur et piste de danse pour tous !

Aux platines : Barbara Butch, DJ emblématique, solaire et engagée, de retour pour un set festif et fédérateur, entre disco, pop, groove et beats électro. Son mot d’ordre : faire danser tout le monde vraiment tout le monde.

Et pour cette nuit pas comme les autres, Barbara Butch prépare aussi quelques surprises… Ambiance conviviale, énergie communicative et plaisir de se retrouver : tout est réuni pour que cette nuit soit inoubliable. Rendez-vous sous la boule à facette ?

Tarif unique 45€ (1 consommation offerte au bar)

Spectacle hors abonnement

22h — 2h .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

To end 2025 on a high note and welcome 2026 in style, the Opéra Orchestre invites you to a colourful New Year?s Eve party: disco balls, glitter, good humour and a dance floor for all!

German :

Um das Jahr 2025 mit Glanz und Gloria zu beenden und das Jahr 2026 gebührend zu begrüßen, lädt das Opernorchester Sie zu einer farbenfrohen Silvesterparty ein: Diskokugeln, Glitzer, gute Laune und eine Tanzfläche für alle!

Italiano :

Per chiudere in bellezza il 2025 e dare il benvenuto al 2026, l’Opera Orchestrale vi invita a una coloratissima festa di Capodanno: palle da discoteca, glitter, buon umore e una pista da ballo per tutti!

Espanol :

Para despedir 2025 por todo lo alto y dar la bienvenida a 2026 por todo lo alto, la Ópera Orquestal le invita a una colorida fiesta de Nochevieja: bolas de discoteca, purpurina, buen humor y pista de baile para todos

