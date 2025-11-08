RÉVEILLON BAL TRAD SALLE DU BELVÉDÈRE Saint-Gaudens

RÉVEILLON BAL TRAD

SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Vous l’attendiez… Le Voilà! Bonne ambiance en perspective.

Cette année encore, l’équipe de bénévoles du Cercle Occitan Commingeois vous a concocté une affiche de choix

pour le Bal Trad Occitan du Réveillon. Cultura Occitana en Comenge

Avec TERRE BATTANTE et FOIN qui animeront le bal du nouvel an..

Des danses pour tout le monde au son de leurs accordéons, voix, cornemuses, percussions et cuivres !

Inscription obligatoire même pour les enfants.

Voir fiche d’inscription en pièce jointe.

Pour les inscriptions

-Hello Asso

-par courrier en retournant la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque de règlement.

– renseignements par téléphone 06.89.74.69.81

Chaque participant doit être inscrit nominativement afin de faciliter l’accueil le soir de la fête. Le prix comprend le bal, l’apéritif et la soupe à l’oignon offerts par le C.O.C. Le repas est un buffet partagé pour lequel chaque participant doit apporter 1 plat salé ou sucré et 1 boisson à partager joyeusement.

Les inscriptions seront effectives après réception du règlement ( via helloasso ou par chèque si vous choisissez l’inscription courrier). Vous recevrez un email de confirmation.

Le C.O.C ne peut pas gérer l’hébergement des participants. Nous vous invitons à prendre vos dispositions rapidement auprès de l’office de tourisme de Saint-Gaudens pour réserver hôtel, gîtes, chambres d’hôtes… Les camping-cars pourront se garer sur le parking à proximité de la salle. Il n’est pas autorisé de dormir dans la salle. 20 .

SALLE DU BELVÉDÈRE Rue du Commandant Bru Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

English :

Have you been waiting for it? Here it is! Great atmosphere ahead.

German :

Haben Sie darauf gewartet? Hier ist er! Gute Stimmung in Aussicht.

Italiano :

Lo stavate aspettando? Eccolo! Una grande atmosfera in arrivo.

Espanol :

¿Lo estabas esperando? Ya está aquí Se avecina un gran ambiente.

