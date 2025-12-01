RÉVEILLON BANQUET DRAG QUEEN

Le Calès Moissac-Vallée-Française Lozère

Tarif : 80 – 80 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Ouvre 2026 en beauté dans l’esprit Monts Bleus ! Au programme Drag Queen Show, musique dansante pour une ambiance entrainante et colorée, cuisine du monde 100 % fait maison au feu de bois et le jacuzzi mousse sous les étoiles. Soirée sur réservation. Brunch du 1er janvier est également proposé, de 11h30 à 15h. Soirée et ou brunch sur réservation.

Réveillon Banquet Drag Queen à la Maison des Monts Bleus !

Banquet spectacle, cuisine au feu de bois et jacuzzi sous les étoiles. Ouvre 2026 en beauté dans l’esprit Monts Bleus on mélange les gens, les sauces… et les paillettes !

Au programme une magnifique Drag Queen La Pepina, musique dansante, Brésil, latino, années 80s… pour une ambiance entrainante et colorée, cuisine du monde 100 % fait maison au feu de bois et le jacuzzi mousse sous les étoiles.

Soirée sur réservation.

Brunch du 1er janvier est également proposé, de 11h30 à 15h.

Retrouvez les menus sur le site de la Maison des Monts Bleus. Réservations sur le site ou par téléphone (de 10h à 21h). .

Le Calès Moissac-Vallée-Française 48110 Lozère Occitanie +33 6 70 47 56 09

English :

Open 2026 in style, in the Monts Bleus spirit! On the program: Drag Queen Show, dance music for a lively, colorful atmosphere, 100% home-cooked world cuisine over a wood fire, and the foam Jacuzzi under the stars. Evenings must be booked in advance. January 1st brunch is also available, from 11:30 a.m. to 3 p.m. Evenings and/or brunches on reservation.

L’événement RÉVEILLON BANQUET DRAG QUEEN Moissac-Vallée-Française a été mis à jour le 2025-11-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère