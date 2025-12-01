Réveillon Salle polyvalente Bert

Réveillon

Salle polyvalente Rue de la Gare Bert Allier

Début : Mercredi 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Organisé par le Comité des fêtes

.

Salle polyvalente Rue de la Gare Bert 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 43 82 92

English : New year’s Eve dinner

By Comité des fêtes

German :

Organisiert vom Festkomitee

Italiano :

Organizzato dal Comité des fêtes

Espanol :

Organizado por el Comité de Fiestas

