Réveillon Salle polyvalente Bert
Réveillon Salle polyvalente Bert mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon
Salle polyvalente Rue de la Gare Bert Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Organisé par le Comité des fêtes
.
Salle polyvalente Rue de la Gare Bert 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 43 82 92
English : New year’s Eve dinner
By Comité des fêtes
German :
Organisiert vom Festkomitee
Italiano :
Organizzato dal Comité des fêtes
Espanol :
Organizado por el Comité de Fiestas
L’événement Réveillon Bert a été mis à jour le 2025-05-03 par Office de tourisme du pays de Lapalisse