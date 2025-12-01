RÉVEILLON BRETON Salle Etoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins

Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Pour fêter la fin d’année en beauté, l’association Gwennilimor organise son traditionnel dîner dansant.

Plus d’informations à gwennilimor44250@gmail.com .

Salle Etoile de Jade Avenue Georges Brassens Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 51 45 37 40

