Réveillon CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

Le Domaine de Barthas x Chez Jean vous ouvrent leurs portes pour célébrer la Saint-Sylvestre.
Au programme
19h Accueil, vestiaires et installation à votre table.
20h30 Début du cocktail repas dînatoire sur mange debout.
PhotoBooth.
Feu d’artifice à minuit.
DJ et piste de danse.
Rejoignez-nous pour une soirée unique au cœur du Domaine de Barthas !
English :
Domaine de Barthas x Chez Jean open their doors to celebrate New Year’s Eve.
Program:
7pm: Welcome, changing rooms and seating at your table.
8:30 pm: Cocktail reception standing dinner.
PhotoBooth.
Fireworks at midnight.
DJ and dance floor.
Join us for a unique evening at the heart of Domaine de Barthas!
German :
Le Domaine de Barthas x Chez Jean öffnen ihre Türen für Sie, um Silvester zu feiern.
Auf dem Programm
19:00 Uhr: Empfang, Umkleiden und Einrichtung an Ihrem Tisch.
20:30 Uhr: Beginn des Cocktail-Empfangs Abendessen auf Stehtischen.
PhotoBooth.
Feuerwerk um Mitternacht.
DJ und Tanzfläche.
Kommen Sie zu uns und erleben Sie einen einzigartigen Abend im Herzen der Domaine de Barthas!
Italiano :
Domaine de Barthas x Chez Jean aprono le porte per festeggiare il Capodanno.
In programma:
ore 19:00: accoglienza, spogliatoi e sistemazione al tavolo.
20.30: Cocktail di benvenuto cena in piedi.
PhotoBooth.
Fuochi d’artificio a mezzanotte.
DJ e pista da ballo.
Unitevi a noi per una serata unica nel cuore del Domaine de Barthas!
Espanol :
Domaine de Barthas x Chez Jean abren sus puertas para celebrar la Nochevieja.
En el programa:
19h: Bienvenida, vestuarios y acomodación en su mesa.
20:30: Cóctel de recepción comida de pie.
Fotomatón.
Fuegos artificiales a medianoche.
DJ y pista de baile.
Disfrute de una velada única en el corazón del Domaine de Barthas
