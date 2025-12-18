Réveillon convivial à Magné Magné
Réveillon convivial à Magné Magné mercredi 31 décembre 2025.
Fête du nouvel an
Le 31 décembre 2025 à partir de 19h à la salle omnisport de Magné
2 salles > 2 ambiances, une salle bal musette, une autre animée par un DJ
Magicien Guinguette DJ
25€/ adulte
5€/ enfant de moins de 12 ans
Cet événement est organisé par le Centre Socioculturel du Marais (CSC).
L’inscription est indispensable pour participer
– Auprès du secrétariat du CSC Vous avez jusqu’au jeudi 19 décembre pour vous inscrire.
– Journée spéciale à Super U Magné Venez nous voir directement dans le hall de Super U Magné le samedi 13 décembre ! Nous serons là pour prendre vos inscriptions de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Important N’oubliez pas de consulter toutes les précisions et conditions sur les images de l’événement !
Rendez-vous à la salle omnisports de Magné pour fêter ça ensemble ! .
424 Avenue du Marais Poitevin Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
