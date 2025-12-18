Réveillon convivial à Magné Magné

Réveillon convivial à Magné

424 Avenue du Marais Poitevin Magné Deux-Sèvres

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Fête du nouvel an

Le 31 décembre 2025 à partir de 19h à la salle omnisport de Magné

2 salles > 2 ambiances, une salle bal musette, une autre animée par un DJ

Magicien Guinguette DJ

25€/ adulte

5€/ enfant de moins de 12 ans

​Cet événement est organisé par le Centre Socioculturel du Marais (CSC).

​L’inscription est indispensable pour participer

– Auprès du secrétariat du CSC Vous avez jusqu’au jeudi 19 décembre pour vous inscrire.

– ​Journée spéciale à Super U Magné Venez nous voir directement dans le hall de Super U Magné le samedi 13 décembre ! Nous serons là pour prendre vos inscriptions de 9h à 13h et de 14h à 18h.

Important N’oubliez pas de consulter toutes les précisions et conditions sur les images de l’événement !

​Rendez-vous à la salle omnisports de Magné pour fêter ça ensemble ! .

424 Avenue du Marais Poitevin Magné 79460 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

